O que ter em atenção antes de viajar: conselhos para evitar burlas com férias

A PSP e a plataforma Airbnb lançaram uma campanha de sensibilização para as burlas relacionadas com férias. Saiba o que ter em atenção antes de reservar uma viagem.

Segundo um comunicado da PSP, estudos realizados para a Airbnb em Espanha e no Reino Unido revelam que as tentativas de burla relacionadas com as férias estão entre as fraudes mais comuns, seguidas de roubo de dados de cartões de crédito e phishing.

A PSP e a plataforma Airbnb estabeleceram uma parceria para aumentar a sensibilização para as burlas online e manter as pessoas seguras no momento de reservar as suas férias. Conheça as principais recomendações para ficar em segurança:

Use ligações seguras

Não clique em links recebidos por email ou SMS que não lhe transmitem confiança. Podem conter links para sites falsos à imagem dos autênticos para roubar informação pessoal ou infetar dispositivos. Use a aplicação ou entre diretamente no site www.airbnb.pt.

Desconfie de ofertas demasiado boas

Evite as ofertas pouco realistas. Os burlões podem aliciar com ofertas "demasiado boas para serem verdadeiras", que por vezes parecem urgentes e apelam às compras por impulso. Não se precipite e não se sinta pressionado a pagar por algo que não lhe parece correto.

Cuidado ao fazer a reserva

Se encontrou um anúncio online que mostra poucas fotos e de má qualidade, ou tiver uma descrição mal escrita, com erros ortográficos, pode não ser genuíno. Use plataformas de confiança como a Airbnb e leia detalhadamente os perfis dos anúncios e dos anfitriões, incluindo críticas e classificações de outros hóspedes. Se pretender, pode contactar o anfitrião antes de reservar, utilizando a ferramenta de mensagens seguras da Airbnb.

Não comunique ou efetue pagamentos "por fora"

Comunique, reserve e pague somente através da aplicação. Os burlões podem pedir um depósito ou transferência bancária, ou fornecer uma fatura em PDF ou em papel, o que o expõe a um maior risco de fraude. Na plataforma beneficia de processos seguros, políticas de reembolso e assistência da Airbnb. Se alguém lhe pedir para sair da plataforma ou para os contactar diretamente através de telemóvel ou email para prosseguir com a reserva, deve informar imediatamente a Airbnb.

Mantenha a sua conta segura

Os burlões são bem-sucedidos porque apanham os utilizadores quando menos esperam. Uma palavra-passe comprometida pode permitir a um burlão o acesso a várias contas online. Tomar precauções simples, tais como ter uma palavra-passe segura, utilizar detalhes de login únicos em diferentes contas e manter os seus dispositivos atualizados, pode ajudá-lo a manter-se protegido de burlões.

Denuncie as burlas.

Para a PSP é fundamental conhecer as burlas, tentadas ou concretizadas. Denunciar as burlas numa Esquadra da PSP e trazer todos os comprovativos de comunicações, físicas ou virtuais, constitui uma etapa vital para responsabilizar os autores e evitar a repetição do fenómeno.

"Sejam diligentes", aconselha a PSP

"Desde websites aparentemente genuínos a ofertas "demasiado boas para serem verdadeiras", os criminosos usam uma variedade de métodos para enganar as pessoas e fazer com que elas entreguem o seu dinheiro e informação, por isso aconselhamos os viajantes a serem mais diligentes ao fazerem a reserva das suas férias de verão. Quem acreditar ter sido vítima de uma burla, não deve hesitar em denunciá-lo numa esquadra da PSP. Quando apresentarem uma queixa, recomendamos que sejam incluídas no relatório quaisquer informações que possam facilitar a investigação pelos nossos agentes, tais como recibos de pagamento, capturas de ecrã do anúncio ou quaisquer dados de contacto da pessoa que possa estar a tentar levar a cabo a burla", diz a PSP.

Burlões "mais sofisticados"

Mónica Casañas, diretora geral da Airbnb Marketing Services SL, disse: "Com o progresso da tecnologia, os burlões estão a tornar-se mais sofisticados e qualquer pessoa online pode estar em risco. Embora a Airbnb recorra a defesas sofisticadas para manter afastadas pessoas mal-intencionadas e proteja a sua comunidade com programas gratuitos como o AirCover, é possível ser apanhado por burlões online. É por isso que o nosso trabalho com a PSP para equipar as pessoas com as ferramentas necessárias para se manterem seguras no momento de fazer uma reserva é tão importante. "