Oficial da GNR apanhado na cama com recruta

Relacionamento teve lugar na camarata feminina do Centro de Formação de Portalegre. Comando-Geral da Guarda está a investigar.

Um oficial da GNR envolveu-se sexualmente com uma formanda do 41.º Curso de Formação de Guardas, que está a decorrer no Centro de Formação de Portalegre (CFP). O caso está a ser objeto de investigação interna, para averiguar se houve algum tipo de assédio e infração disciplinar, e é considerado grave pelas associações de guardas, que o consideram mais um dos episódios lamentáveis ocorridos naquela escola, marcada pelo conhecido processo "Red Man".

O alferes Gonçalo Sousa e a jovem pretendente a militar da Guarda estariam alcoolizados quando foram surpreendidos numa das camas da camarata feminina. O Comando-Geral da GNR confirma e acrescenta que o oficial foi afastado. Já a recruta continua no curso até que o processo seja concluído. Contactado pelo JN, o alferes Gonçalo Sousa optou por não prestar declarações.

