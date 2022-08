Onda de assaltos na feira de Guimarães

Carteiristas do Porto aproveitaram um dos dias mais movimentados do ano.

Pela descrição das testemunhas, feita à PSP, uma mulher e três homens, com idades entre os 19 e os 47 anos, estrangeiros, residentes na área do Grande Porto, são os principais suspeitos de uma série de roubos de carteiras, no recinto da feira semanal, na manhã de sexta-feira. Este grupo organizado tem já antecedentes criminais e está sinalizado pelas autoridades.

A meio de agosto, com um elevado número de emigrantes a que se juntaram os turistas, a feira de sexta-feira foi uma das mais movimentadas do ano e terá sido essa a circunstância que os carteiristas pretendiam aproveitar. "São sempre os mesmos", desabafa um elemento da PSP, referindo-se a estes indivíduos. Segundo a Polícia, "este grupo atua a partir do Porto ao longo das linhas do metro ou do comboio. Eles não têm transporte e deslocam-se desta forma para os locais onde sabem que há grandes aglomerações de pessoas. Na sexta-feira, em Guimarães, estavam no seu ambiente".

PERDEU A REFORMA

A PSP recebeu sete participações de pessoas que ficaram sem a carteira, mas testemunhas presentes no local falam de muitos mais assaltos, pelo que é possível que ainda venham a surgir mais queixas. Um idoso que tinha acabado de fazer o levantamento da totalidade da sua reforma, 550 euros, foi ludibriado por uma mulher que lhe furtou todo o dinheiro. O testemunho deste homem e de outras pessoas terá sido fundamental para dirigir as suspeitas da Polícia para o grupo do Porto.

Na mesma altura, na proximidade do recinto da feira, foram registados três assaltos a viaturas que poderão estar relacionados com este mesmo grupo.