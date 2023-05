Padre assaltado e agredido por três encapuzados em Felgueiras

O padre Joaquim Carneiro, de 70 anos, pároco nas paróquias de Várzea e Varziela, no concelho de Felgueiras, foi assaltado na noite desta quinta-feira quando chegava à casa paroquial de Vila Cova da Lixa, onde reside e violentamente agredido por três indivíduos encapuzados que o amarraram e conseguir fugir na posse de "milhares de euros".

"Foram momentos de pânico em que temi pela minha vida", contou ao JN o pároco Joaquim Carneiro, explicando que foi atacado por três indivíduos, perto da meia-noite desta quinta-feira, quando chegava à casa paroquial de Vila Cova da Lixa, onde reside.

Os três assaltantes atuavam de cara tapada e segundo o sacerdote seriam estrangeiros. "Não disseram uma palavra em português, nem nenhuma palavra de uma língua parecida com a nossa", contou ao JN.

PUB

Depois do ataque inicial, durante o qual foi agredido a murros e pontapés, o padre Joaquim Carneiro foi obrigado a abrir a porta da casa paroquial e, já no interior, foi amarrado a uma cadeira pelos assaltantes. "Amarraram-me no tronco com fios elétricos e com o cabo de uma tripla que estava na sala, amarraram-me as pernas", recordou.

Já com o pároco imobilizado, os três assaltantes começaram a vasculhar a habitação e acabaram por encontrar, em cima de um móvel, um envelope com dinheiro pessoal do padre Joaquim Carneiro. Já na posse do dinheiro, colocaram-me em fuga. "Levaram vários milhares de euros", garantiu o padre.

Depois dos assaltantes abandonarem a habitação, o padre Joaquim Carneiro conseguiu soltar-se e deslocou-se aos Bombeiros Voluntários da Lixa para pedir socorro. Foi assistido e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com vários traumatismos, principalmente na cara.

A GNR foi alertada para a ocorrência, assim como a Polícia Judiciária, que se encontra agora a investigar.