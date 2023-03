Pai detido por abusar da filha de quatro anos

JN Hoje às 12:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária dos Açores deteve um homem com 32 anos de idade por suspeita de abusos sobre a própria filha, de apenas quatro anos.

Segundo um comunicado da PJ, há fortes indícios de que o homem terá abusado sexualmente da filha durante uma visita da menina à sua casa. Os pais vivem separados.

O detido, com 32 anos de idade, foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, ficando submetido às medidas de coação de proibição de contactar com a vítima e de se ausentar da ilha do Grupo Central dos Açores onde reside, para além de apresentações diárias no órgão de polícia criminal.