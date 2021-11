Pai e filho encontrados mortos em Grândola "com indícios de crime"

Rogério Matos Hoje às 17:28, atualizado às 19:35 Facebook

Um homem de nacionalidade alemã e o filho, de três anos, foram encontrados mortos, este domingo, em Santa Margarida da Serra, Grândola. As autoridades acreditam que o pai matou a criança e se suicidou, com um tiro. O corpo do menino estava carbonizado.

Segundo apurou o JN, a mãe da criança, de nacionalidade inglesa e a residir em Lisboa, tinha dado o filho como raptado há vários dias.

Fonte policial confirmou que o homem mantinha uma "relação conturbada" com a mulher, de quem estava separado, sendo que, na semana passada, foi buscar o menino e não o entregou no início desta semana, como estava combinado.

Os cadáveres foram encontrados por caçadores. O corpo do menino estava carbonizado e o do pai evidenciava um tiro de revólver.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.