PGR abre inquérito a grupo racista e fascista inspirado no Chega

​​A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a abertura de um inquérito-crime sobre a atividade de um grupo de influência fascista e racista com mais de 11 mil membros no Facebook. Após a notícia do JN, publicada esta semana, o Departamento de Investigação e Ação Penal de (DIAP) de Lisboa vai investigar a página autointitulada "Racistas unidos pelo Chega". O Código Penal (ver caixa) prevê penas de até oito anos de prisão pelos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, em causa no inquérito.