PJ captura um dos fugitivos mais procurados do país

Era um dos líderes do gangue de Valbom e tinha mandados de captura por diversos processos. Um deles envolve 840 quilos de droga.

Hélder Bianchi, o líder do extinto gangue de Valbom, um grupo criminoso que foi condenado em vários processos de assaltos violentos, foi capturado pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, em Braga, após ter estado vários meses em fuga. Tinha mandados de detenção pendentes por tentativa de homicídio e por tráfico de centenas de quilos de droga.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a captura do fugitivo, considerado pelas autoridades como perigoso por existirem referências de que andava sempre armado, foi consumada na quinta-feira, a meio da tarde, em Braga. Foram inspetores da brigada de homicídios que conseguiram localizá-lo, apesar de Hélder Bianchi estar habituado a rodear-se de cuidados para evitar as autoridades.