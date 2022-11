PJ faz buscas visando Isaltino Morais e responsável do PSD

JN Hoje às 10:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária está a realizar buscas às câmaras municipais de Oeiras e Odivelas. Os alvos da investigação são Isaltino Morais e Rodrigo Gonçalves, elemento da comissão política do PSD, por suspeitas de corrupção, participação económica em negócios e prevaricação, avançou a CNN Portugal.

Em comunicado, a PJ confirma que está a realizar várias buscas ​​"domiciliárias e não domiciliárias, designadamente, em duas Câmaras Municipais, uma Junta de Freguesia, em treze empresas e em nove residências, todas situadas na área Metropolitana de Lisboa". Em causa está uma investigação em que se visa apurar a eventual prática de crimes de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação, acrescenta.

Mais concretamente, visam a contratação de prestações de serviços, contratação de recursos humanos e adjudicações suspeitas. Ao que tudo indica, esses contratos visavam desviar dinheiros públicos para benefício próprio e "sacos azuis" para financiar o PSD.

PUB

Estão no terreno mais de 100 elementos da PJ, incluindo investigadores, peritos financeiros e informáticos divididos por vários locais, destacando-se as câmaras de Oeiras e Odivelas e a Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa.

A investigação acredita que Rodrigo Gonçalves, homem forte do PSD Lisboa, funcionaria como um angariador de negócios com esquemas ilícitos para as autarquias de Oeiras, presidida por Isaltino Morais, e Odivelas, onde a sua mulher exerce funções no departamento jurídico.

Ainda de acordo com a CNN, as buscas também visam Daniel Gonçalves, pai de Rodrigo e presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas, em Lisboa. Em causa estão contratos por ajuste direto com cinco empresas. As empresas tinham contratos com a junta de São Domingos de Benfica, presidida por Rodrigo Gonçalves até 2013. Quando este perdeu a presidência, os contratos foram denunciados por suspeitas de irregularidades e anulados. Então, as mesmas cinco empresas celebraram novos contratos com a junta das Avenidas Novas, presidida pelo pai de Rodrigo Gonçalves.