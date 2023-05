PJ identificou cadáver desmembrado e deteve autor do homícidio

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo, com 52 anos, suspeito de ter morto um homem, português mas de origem brasileira, com 47 anos, cujo corpo, desmembrado, foi encontrado esta terça e quarta-feira, no Cadaval. PJ afastou "contexto de criminalidade organizada".

De acordo com a PJ, "o crime ocorreu num contexto de conflito numa relação entre vítima e suspeito", que culminou, na madrugada de dia 28 de abril, com a morte da vítima na residência que ambos partilhavam.

Após o crime, o suspeito realizou "diligências tendentes à profanação e ocultação do cadáver", localizado e recuperado nos dias 2 e 3 de maio (terça e quarta-feira) em espaço rural do Cadaval.

PUB

As diligências efetuadas, que contaram com a colaboração da GNR, permitiram identificar o cadáver e o suspeito da autoria dos crimes.

"A vítima veio a ser identificada pelas impressões digitais, através de perícia efetuada por peritos do Laboratório de Polícia Científica", refere a PJ, que afasta "qualquer contexto de criminalidade organizada como génese para os crimes verificados".

O detido vai ser ouvido em Tribunal para interrogatório e aplicação de medidas de coação.