Cadáver em decomposição encontrado em zona florestal de Braga

A Polícia Judiciária está a investigar o caso de um cadáver encontrado em adiantado estado de decomposição, ao final da tarde deste sábado, na zona florestal das imediações do Mercado Abastecedor da Região de Braga (MARB), em Celeirós.

O Piquete da Polícia Judiciária de Braga enviou uma equipa de inspetores e de peritos, já depois de numa fase inicial ter sido a GNR de Braga a tomar conta da ocorrência, que por sua vez isolou toda a zona envolvente de modo a preservar o local.

Os Bombeiros de Amares removeram o cadáver para o Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga. A autópsia está prevista para a próxima segunda-feira, tendo em vista esclarecer as causas diretas do falecimento, não se sabendo ainda se a vítima é do sexo masculino ou feminino.