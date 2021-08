RP Hoje às 12:09 Facebook

Um agente da PSP foi agredido com um cabeçada, na madrugada desta quinta-feira, em Guimarães, por um condutor alcoolizado.

A agressão ocorreu numa ação de fiscalização rodoviária, quando os agentes detiveram um homem, com 25 anos, que conduzia um carro com uma taxa de alcoolemia de 1,45 g/l no sangue.

No decorrer da intervenção policial, o suspeito, e de forma inesperada, deu uma cabeçada a um dos Polícias.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Guimarães.