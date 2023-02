Polícia apreende mais de oito toneladas de haxixe em lanchas "voadoras"

Cerca de 8600 Kg de haxixe foram apreendidos a sul do Algarve. Oito homens foram detidos e duas lanchas "voadoras" apreendidas.

A operação decorreu na última noite e madrugada e resulta de uma cooperação entre a Marinha, a Força Aérea, a Autoridade Marítima e a Polícia Judiciária (PJ).

As duas embarcações de alta velocidade foram detetadas em águas internacionais a cerca de 70 milhas náuticas da costa portuguesa. As lanchas semirrígidas estavam equipadas com motores de elevada potência e eram suspeitas de transportar produto estupefaciente a bordo.

Segundo um comunicado, as autoridades explicam que a deteção "foi feita durante uma "missão de rotina de patrulhamento marítimo da Força Aérea, na qual foram monitorizados movimentos suspeitos das embarcações", "que se encontravam juntas, a cerca de 70 milhas náuticas a sul de território continental". A abordagem foi "efetuada pelos meios da Marinha operada por fuzileiros" e permitiu deter os tripulantes e apreender o haxixe.

As embarcações foram conduzidas para o porto de Faro, local mais próximo da abordagem onde estão a ser feitas diligências da investigação que será conduzida pela Diretoria do Sul da PJ.

Os oito homens detidos têm entre os 34 e os 40 anos de idade e irão ser presentes a tribunal.

É a segunda apreensão ao largo da costa algarvia em menos de uma semana, também numa operação conjunta da PJ, Marinha e Força Aérea. Na última sexta-feira, foram apreendidas 4,5 toneladas de haxixe, a cerca de 60 milhas a sul, e capturadas duas lanchas "voadoras" com cinco tripulantes a bordo, que foram detidos.