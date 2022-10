Polícia dá tiro na perna de homem para salvar mulher de agressão

Marta Lima Hoje às 13:33 Facebook

Um agente da PSP de Ponta Delgada deu um tiro num homem que estava a agredir a companheira. O agressor, de 31 anos, foi detido pela prática de um crime de ofensa à integridade física da mulher.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, nos Açores, foi chamada a um episódio de violência, numa residência, entre um casal. Chegados ao local, os agentes depararam-se com gritos e com um homem a ameaçar de morte a companheira, enquanto segurava uma faca, apontada ao pescoço da mesma.

Depois de várias ordens da polícia, para o demover da prática daquele ato, o suspeito não acatou e continuou com o mesmo comportamento. Nestas circunstâncias, um agente recorreu a uma arma de fogo, tendo disparado e acertado superficialmente na perna do agressor, o que o fez largar a arma e a vítima.

O suspeito foi assistido no hospital do Divino Espírito Santo, tendo já tido alta. A seguir, foi levado para as instalações da polícia, a fim de ser sujeito interrogatório judicial.