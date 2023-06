Polícia processa basquetebolista do Sporting por empurrão no túnel 

Um agente da PSP, que se queixa de ter sido empurrado pelo basquetebolista Travante Williams, na sexta-feira, durante o intervalo do jogo entre Sporting e Benfica, vai constituir-se assistente no caso e exigir uma indemnização. Quem o garante é o Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP), que promete apoiar o agente no processo.

Travante Williams terá protagonizado a altercação no túnel de acesso aos balneários, no intervalo. O Internacional português quis ir para o descanso ao mesmo tempo que os atletas do Benfica, contrariando as regras que ditam que as duas equipas têm de ir separadamente para o balneário.

Foi naquele momento que o polícia chamou à atenção de Travante e este o terá empurrado. O atleta foi identificado e não voltou mais para o terreno de jogo.

"Vamos constituí-lo assistente e formular pedido de indemnização cível. Não podemos tolerar que tenha sido adotada uma conduta para preservar a segurança do atleta e este acabe a agredir o polícia. Nem iremos tolerar", disse ao JN Paulo Monteiro, presidente do SILP. Apesar de o agente não ter ficado ferido, o SILP promete "dotar o associado dos mecanismos legais para a justa reparação dos danos patrimoniais e não patrimoniais de que foi vítima".

Sporting cilindrado

O caso deu-se no intervalo do terceiro jogo do playoff da Liga Betclic, em que o Sporting sofreu uma derrota pesada com o Benfica (57-101). Pelo empurrão ao polícia, Travante Williams, um dos jogadores mais importantes da equipa sportinguista, foi expulso e já não voltou ao jogo.

O basquetebolista, que nasceu nos Estados Unidos da América mas obteve a nacionalidade portuguesa e representa a seleção portuguesa, cometeu uma falta desqualificante, que põe em risco a sua presença no quarto jogo do playoff, este domingo. O Benfica está em vantagem no playoff (2-1), pelo que, se vencer este domingo, sagra-se campeão nacional e já não precisará de disputar o quinto do playoff.