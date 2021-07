Polícias anunciam manifestação para a próxima semana

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:30 Facebook

Frente sindical exige pagamento imediato de subsídio de risco no valor de 430 euros. Treze sindicatos prometem endurecer formas de luta

Os 13 sindicatos e associações socioprofissionais da PSP e da GNR que exigem o pagamento imediato de um subsídio de risco no valor de 430 euros vão promover uma manifestação, no dia 15 deste mês. A ação reivindicativa está marcada para, durante a manhã, o local da reunião do Conselho de Ministros e, a partir das 19.30 horas, junto ao Ministério da Administração Interna.

" Oportunamente serão difundidas ou anunciadas novas e mais ações", anuncia esta frente sindical, que, com esta iniciativa, pretende "sensibilizar todos os cidadãos para a problemática da não atribuição do suplemento de risco aos polícias da PSP e militares da GNR".

"Não queremos ser tratados de forma diferente, apenas de forma digna. É isso que queremos, é isso que procuramos", acrescenta um comunicado conjunto dos 13 sindicatos.

Estas estruturas sindicais reuniram-se, na última terça-feira, depois do Governo ter proposto a atribuição de um suplemento de risco inferior a 70 euros mensais. O montante foi considerado indigno pelos representantes dos polícias que, agora, prometem avançar para formas de contestação mais duras.

Mesmo que o secretário da Administração Interna, Antero Luís, tenha referido, nesta quinta-feira, que o Governo está disponível para aumentar o valor inicialmente proposto.