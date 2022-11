Polícias recebem 38,47 euros por gratificado de quatro horas e não à hora

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:22 Facebook

Militares da GNR e agentes da PSP recebem 38,47 euros por um período de quatro horas num serviço de remunerado. Esta quantia não é referente a uma hora, como erradamente escreveu o JN na notícia intitulada "Polícias faturam mais de 53 milhões de euros em serviços gratificados".

Segundo a Portaria n.º 298/2016, que define os montantes a pagar pelos serviço remunerado, sargentos e chefes também recebem 40,52 euros por quatro horas de trabalho e não apenas por uma. E o mesmo se passa com os oficias destas forças de segurança, que auferem 45,13 euros pelo período mínimo de quatro horas que pode ser contratado no âmbito do trabalho também conhecido por gratificado.

Aos elementos da GNR e da PSP que se sentiram lesados e aos leitores pedimos desculpa pelo lapso.