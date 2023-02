Português alcoolizado conduzia camião com 30 mil litros de vinho do Porto em França

As autoridades francesas detiveram, na segunda-feira, um camionista português que seguia, alcoolizado, ao volante de um camião-cisterna com 30 mil litros de vinho do Porto, na A63, perto de Labouheyre, em Landes.

O detido, com 63 anos, conduzia em estado de embriaguez com uma taxa de álcool no sangue de 2,14 g/l, um valor mais de quatro vezes superior ao permitido por lei.

Segundo um comunicado da Gendarmaria francesa, o cidadão foi intercetado por volta do meio-dia, depois de ter sido visto por um automobilista a circular de forma irregular. Submetido a um teste de alcoolemia, acusou uma taxa de 2,14 g/l, em muito superior ao permitido por lei.

O homem foi detido e vai ser presente ao tribunal de Mont-de-Marsan, tendo as autoridades francesas apreendido o veículo e cassado o título de condução.