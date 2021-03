Português foi preso na Grécia por transportar refugiados em camião

Sandra Freitas Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motorista de pesados de Celorico de Basto, com 47 anos, está preso na Grécia, desde 10 de janeiro, por ter sido apanhado pelas autoridades locais com quatro imigrantes ilegais no interior do camião que conduzia, quando se preparava para entrar num "ferryboat" com destino a Itália. A família, que já recebeu um telefonema do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está desesperada e garante que Luís Marques, o motorista, é "inocente".

O profissional de Celorico de Basto decidiu aceitar a proposta do patrão de transportar uma carga de garrafas de gás para a Grécia e saiu de Portugal, a 3 de janeiro, em direção àquele país, onde chegaria no dia 6, depois de uma viagem de "ferry" a partir de Itália. Apesar das dificuldades com a língua, encontrou o cliente para fazer a descarga e, em Atenas, voltou a fazer uma nova carga, desta vez de peúgas, por indicação da sua empresa.

Explicações sem tradução para grego