Portugueses juntam-se a traficantes estrangeiros muito violentos

Marinha abre guerra às redes. Cartéis usam tecnologia de ponta para traficar mais haxixe na costa algarvia.

Os traficantes de drogas portugueses estão a juntar-se a espanhóis e marroquinos em grupos cada vez mais violentos, com grande poder económico e que não temem atacar as polícias. A garantia é dada pelo chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e da Autoridade Marítima Nacional (AMN), almirante Gouveia e Melo, que abriu uma guerra sem quartel às redes que, para levar haxixe de Marrocos para o Algarve, usam lanchas "voadoras" equipadas com tecnologia que deteta radares e ouve as comunicações das autoridades.

Quando viram o barco da Polícia Marítima aproximar-se, os narcotraficantes dirigiram a sua lancha a toda a velocidade contra a dos polícias. O embate foi violento e fez com que dois agentes caíssem logo ao mar. Outros dois sofreram ferimentos.