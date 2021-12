Preço dos pinhões acima de 100 euros por quilo atrai ladrões

António Soares e Rogério Matos Hoje às 07:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Produtores pedem medidas para travar o fenómeno e mais fiscalização de vendedores e intermediários. Um quarto da produção nacional pilhada e escoada no circuito legal. Associação fala de "crime organizado".

As associações de produtores estimam em cerca de 25% da produção nacional a quantidade de pinhas furtadas todos os anos. Em 2020, os prejuízos rondaram os 22 milhões de euros. As pinhas chegam à indústria que irá extrair o "ouro branco" do interior da semente do pinheiro-manso através dos mesmos intermediários que para ali encaminham as compradas legalmente. Um problema cuja dimensão, para a UNAC - União da Floresta Mediterrânica, que junta associações de produtores, industriais e investigadores, "assume contornos de crime organizado".