Manuel Pinho não pode pagar caução de seis milhões e fica preso em casa

O juiz decidiu, esta quarta-feira, impor uma caução de seis milhões de euros a Manuel Pinho, que está a ser investigado no âmbito do caso das rendas EDP

Manuel Pinho ficaria em prisão domiciliária até ao pagamento da caução, que é a mais elevada de sempre em Portugal (superando os cinco milhões de euros exigidos no último verão ao empresário Joe Berardo no caso CGD). Mas aos jornalistas, o advogado Ricardo Sá Fernandes confirmou, no entanto, que antigo ministro não tem possibilidades de pagar a caução decidida pelo juiz, o que significa que ficará preso numa residência em Portugal e com pulseira eletrónica. Fica também proibido de contactar com os outros arguidos no processo, à exceção da sua mulher.

Alexandra Pinho enfrenta também o pagamento de uma caução de um milhão de euros e ficou obrigada entregar o passaporte e apresentar-se quinzenalmente às autoridades.

O advogado anunciou ainda que vai recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa. "O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para o Dr. Manuel Pinho, obteve a obrigação de permanecer em casa, a chamada prisão domiciliária. Em alternativa, tem a possibilidade de pagar caução de seis milhões. Como não tem esses seis milhões, vai ficar em prisão domiciliária enquanto esta medida se mantiver", afirmou Ricardo Sá Fernandes, completando: "Esta questão está posta de lado. Não tem possibilidade de pagar".

Em declarações à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, o advogado confirmou que a mulher do ex-governant também "não vai pagar, seguramente", a caução, permanecendo numa residência provisória até que fiquem concluídas as obras numa casa do casal "no Norte" de Portugal.

Segundo o advogado, é ainda "absolutamente falso" que Manuel Pinho "tenha dissipado património nos últimos anos" em Portugal. Ricardo Sá Fernandes lamentou ainda a decisão do juiz Carlos Alexandre e vincou as diferenças profundas no entendimento da Justiça.

"Tem uma perspetiva cultural da Justiça que não é a minha. O juiz de instrução não está aqui para secundar quase acriticamente o Ministério Público. O juiz de instrução é um juiz de garantias e liberdades, que fiscaliza o Ministério Público", defendeu, sem deixar de esclarecer que transmitiu a sua visão ao próprio juiz de instrução.

Juiz diz que há perigo de fuga

O antigo ministro foi detido na terça-feira, por, no entender do Ministério Público, existir perigo de fuga. Pernoitou nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em Moscavide, Loures, tendo chegado pelas 9.30 horas ao Campus de Justiça de Lisboa, numa carrinha descaracterizada.

As medidas de coação agora conhecidas foram aplicadas por Carlos Alexandre, juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, que concordou com a existência do perigo de fuga.

Em causa está o alegado recebimento por Manuel Pinho de "luvas" milionárias pagas pelo ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), para, enquanto ministro, favorecer os interesses do banco na EDP. A sua mulher é suspeita de ter ajudado o marido a esconder o dinheiro, com recurso a uma offshore. O inquérito foi aberto há cerca de uma década.

O antigo governante estava atualmente sujeito a termo de identidade e residência.