Prisão preventiva para assaltantes de casais gay

Dois homens com um vasto passado criminal foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de serem os autores de pelo menos duas dezenas de assaltos a casais gay, que frequentavam uma zona conotada com encontros fortuitos, situada entre São Mamede de Infesta e Leça do Balio, em Matosinhos. Algumas das vítimas foram assaltadas pela dupla em pleno ato sexual, dentro dos carros. Os arguidos ficaram em prisão preventiva.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois suspeitos, ambos com 30 anos, são residentes no Bairro do Manso, em Matosinhos. Um deles saiu da cadeia no início deste ano. Estava a cumprir uma pena de prisão por crimes de roubos, mas saiu em liberdade condicional por ter atingido mais de metade da pena. O outro suspeito também tem antecedentes criminais por assaltos.