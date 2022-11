Prisão preventiva para filho que matou mãe por causa da droga

Alexandre Panda Hoje às 16:58 Facebook

O homem que incendiou o quarto da mãe, que lhe recusara dinheiro para comprar droga, no Porto, vai aguardar julgamento em prisão preventiva por decisão do Tribunal de Instrução Criminal, esta sexta-feira. Deverá ser acusado de crimes de homicídio, incêndio e violência doméstica.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Bruno Cortez Rodrigues maltratava a mãe sempre que esta não lhe dava dinheiro para alimentar a dependência de cocaína ou heroína. A pequena pensão de reforma de Maria Manuela Cortez Brito não chegava para todas as despesas. Na terça-feira à noite, após mais uma discussão provocada pelo vício de Bruno, Maria foi para o seu quarto. Subiu ao primeiro andar da pequena habitação e deitou-se na cama.

Passadas algumas horas, já na madrugada de quarta-feira, Bruno pegou num frasco com álcool de uso clínico e foi ao quarto da mãe. Num dos cantos da divisão, juntou livros e papéis que regou com o álcool. Usando um isqueiro, incendiou o pequeno monte e desceu as escadas da casa. Esperou que o incêndio se propagasse.

A mulher terá acordado já com o quarto em chamas e gritou por ajuda. O filho terá subido e foi aí que sofreu queimaduras. Ligou aos bombeiros, que conseguiram apagar as chamas. A vítima morreu no quarto.

Às equipas de socorro, o filho terá dito que o incêndio tinha sido provocado pelo rebentamento de um cilindro. Mas a investigação da PJ do Porto conseguiu apurar que as chamas tinham começado no sótão e reconstruir a propagação do incêndio.