Prisão preventiva para sete elementos de gangue juvenil de Sintra

Sete jovens de Rio de Mouro, Sintra, ficaram em prisão preventiva depois de terem sido detidos, na quarta-feira, numa operação conjunta entre a Polícia Judiciária e a PSP.

O grupo está indiciado por dezenas de crimes de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática e branqueamento. O valor do dano provocado pelo grupo, até agora apurado, é superior a 250 mil euros, prevendo-se que aumente com a continuação da investigação. Três dos indivíduos são também suspeitos de vários crimes de roubo com violência, que estavam a ser investigados pela PSP de Sintra.

Em comunicado, a PJ informa que "a estratégia investigatória passou pela identificação e centralização de várias queixas-crime que se encontravam dispersas por várias comarcas do país, cuja informação tratada e analisada determinou a execução de várias diligências de cariz operacional".

"De forma coordenada a ação policial culminou na identificação de todos os elementos e de toda a atividade do grupo criminoso, quer na componente do uso abusivo de meios de pagamento eletrónicos, quer na parte da prática de vários crimes de roubo", pode ler-se.

Na sequência da operação, realizaram-se várias buscas domiciliárias e procedeu-se à apreensão de vários objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos da forma ilícita.