Prisão preventiva para suspeita de esfaquear pais em casa 

O Tribunal de Santarém aplicou a medida de coação mais pesada, prisão preventiva, à mulher suspeita de esfaquear brutalmente os pais em casa, em Samora Correia, Santarém. As vítimas, de 76 anos, encontram-se sob observação e vigilância no Hospital de Vila Franca de Xira, para onde foram transportadas após o ataque.

A agressora, mulher transgénero de 41 anos, esfaqueou os pais em casa, em Samora Correia, na tarde de segunda-feira. Vizinhos que ouviram os gritos das vítimas partiram em socorro destas e conseguiram parar o ataque. A mãe encontrava-se prostrada no quarto da habitação e o pai na sala de estar com vários golpes de faca.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros de Salvaterra de Magos e transportadas para o hospital com vários ferimentos no corpo. A GNR acorreu ao local e deteve a suspeita, que se encontrava num dos quartos da habitação. Foi levada para o posto de Salvaterra de Magos e vai agora aguardar pelo julgamento em prisão preventiva, na cadeia de Tires. Em causa estão crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

As vítimas já tinham apresentado queixa por violência doméstica contra a filha e esta até já tinha recebido ordem de afastamento das vítimas, mas, na segunda-feira, após nova discussão com os progenitores, Tânia partiu para as agressões quase fatais.