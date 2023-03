PSP fiscaliza TVDE em Lisboa após "boom de reclamações"

Denúncias alertaram para motoristas ilegais, mas tal não se tem confirmado. Desrespeito pelo semáforo vermelho e uso de telemóvel ao volante têm sido as principais infrações.

Husnain Jamil, de 29 anos e natural da parte paquistanesa da região de Caxemira, é motorista de TVDE em Portugal há três anos e meio e sabe bem que há muitos colegas que, tendo tirado a carta de condução no estrangeiro, não cumprem as normas rodoviárias ao trabalharem na Grande Lisboa. É, por isso, com um sorriso que assegura ser "bom" que a PSP fiscalize quem anda no trânsito.

A garantia é dada segundos depois de, esta sexta-feira à tarde, ter passado sem problemas numa das várias operações STOP que, desde a última segunda-feira, a PSP de Lisboa tem realizado no âmbito de uma ação especialmente direcionada a TVDE e táxis.

O mote, explica ao JN a subcomissário Cátia Brás, foi "um boom de reclamações" referentes a TVDE, em particular quanto à suposta situação ilegal dos seus motoristas, em grande parte de origem hindustânica. Mas, nos primeiros cinco dias da ação, as denúncias não se confirmaram.

Husnain Jamil, de 29 anos, concorda com as ações de fiscalização da PSP Foto: Álvaro Isidoro / Global Imagens

"Temos verificado que têm carta de condução e título de residência válidos", adianta a oficial da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, precisando que as irregularidades detetadas têm sido "na sua maioria infrações ao Código da Estrada".

Entre estas, destacam-se o desrespeito por sinais vermelhos e o uso de telemóvel ao volante, constatados, sobretudo, durante a circulação das brigadas pela cidade e não nas operações STOP em si. Nestas últimas, a falta de extintor, obrigatório, tem sido uma das irregularidades mais comuns.

Já nos táxis, fiscalizados em menor número, têm sido registados, sobretudo, casos de especulação.

"Só alteraram a carta"

Antes de imigrar para Portugal, Husnain Jamil foi motorista durante oito anos no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E, quando chegou a Lisboa, foi a carta de condução daquele emirado que converteu, legalmente, numa licença portuguesa.

"Só alteraram a carta [do Dubai para portuguesa]. Também deviam fazer um teste de condução", defende o cidadão paquistanês, frisando que muitos dos colegas que passaram pelo mesmo processo nem sequer "conhecem os limites de velocidade" nacionais.

Esta sexta-feira à tarde, no Saldanha, no centro de Lisboa, a maioria dos motoristas de TVDE tinha a documentação em ordem. A ação, que abrange outros locais da cidade, termina domingo.