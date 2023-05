PSP investiga agente que faz vídeos pornográficos para vender na Internet

A PSP está a averiguar internamente o caso de um agente do Comando Metropolitano de Lisboa que é titular de uma conta no OnlyFans, plataforma digital em que os criadores de conteúdos de cariz sexual ganham dinheiro com as fotografias e os vídeos que ali publicam.

Para promover o perfil naquele serviço de assinatura, em que os utilizadores pagam uma subscrição para verem o que lhes interessa, D. B., de 29 anos e natural do Porto, usa uma conta secundária, privada, no Instagram. No entanto, o mesmo perfil no OnlyFans também é promovido através de fotografias ou excertos de vídeos, em que aparece a interagir sexualmente com o namorado ou com outros homens, disponibilizados de forma pública em perfis de outras pessoas em diversas redes sociais. É o caso, principalmente, do namorado do polícia, que tem 206 mil seguidores no Twitter, 45 mil no Instagram e 298 mil no TikTok.

sem disfarce