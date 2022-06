Raptados após não pagarem conta de 12 mil euros em bar de alterne

T.R.A. Hoje às 12:44 Facebook

O gerente e um segurança de um bar de alterne em Benfica raptaram e ameaçaram dois clientes que contestaram conta de 12 mil euros. Foram acusados de dois crimes de rapto e dois crimes de roubo.

O caso teve início na noite de 20 de setembro para 1 de outubro de 2021. Dois homens de nacionalidade angolana foram até um espaço de diversão noturna na zona de Benfica, em Lisboa.

Ao longo da noite, terão consumido várias bebidas e pago garrafas de champanhe às acompanhantes. Quando veio a conta, no valor de 12 mil euros, os homens recusaram-se a pagar, considerando que era demasiadamente alta.

O sócio gerente e um segurança decidiram cobrar o dinheiro à força. Na madrugada de 2 de novembro abordaram-nos com violência e tiraram-lhes objetos à força. Depois, a 21 de novembro, foram novamente ter com eles e obrigaram um a entrar no carro, tendo permanecido raptado várias horas sob ameaça de pistola para pagar a conta. O outro homem conseguiu fugir e pediu ajuda.

Os dois angolanos denunciaram os factos e os suspeitos foram detidos no início de dezembro pelo Polícia Judiciária. O Ministério Público anunciou esta manhã de quarta-feira que proferiu um despacho final de acusação contra os dois arguidos pela prática, em coautoria, de dois crimes de rapto, um dos quais na forma tentada, e de dois crimes de roubo.

Os arguidos encontram-se sujeitos à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, estatuto coativo que o Ministério Público promove que se mantenha. A investigação foi dirigida pelo DIAP de Lisboa - 11ª secção.