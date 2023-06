Rede trazia droga do Uruguai escondida em pranchas de surf

JN Hoje às 17:01 Facebook

A Polícia Judiciária participou numa operação internacional que desmantelou uma rede de tráfico de droga que enviava cocaína disfarçada em pranchas de surf a partir do Uruguai para a Europa. Dois traficantes detidos em Portugal ficaram em prisão preventiva.

Foi apreendida em Portugal e no Uruguai "uma considerável quantidade de cocaína que se encontrava cuidadosamente dissimulada em 6 (seis) pranchas de surf, que haviam sido despachadas por carga aérea, daquele país da América Latina para Portugal", anunciou esta tarde a PJ através de comunicado.

Foram detidos três arguidos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso dedicado ao tráfico de cocaína entre a América Latina e o Continente Europeu. Duas das detenções ocorreram em flagrante delito em território nacional. A terceira efetivou-se em Itália, em cumprimento de mandado de captura internacional emitido pelas competentes autoridades do Uruguai.

Os dois arguidos que foram detidos em Portugal foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação prisão preventiva.

A operação internacional batizada de "Íris" envolveu as autoridades do Uruguai, Itália e Espanha. As investigações prosseguem.