Rei dos catalisadores detido após perseguição em contramão na VCI

Um indivíduo, conhecido pelas autoridades como o "Rei dos Catalisadores", foi detido esta quarta-feira pela PSP após uma perseguição em contramão na VCI do Porto em que o suspeito de múltiplos assaltos a viaturas embateu num veículo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo, de 36 anos, foi detetado por elementos da PSP após ter furtado um catalisador, na zona do Pinheiro Manso. Quando percebeu que estava a ser seguido por agentes da PSP, tentou fugir a grande velocidade e chegou à VCI, a principal artéria do Porto.

Entrou em contramão, no sentido Gaia - Porto e embateu num veículo pouco depois, perto do Viaduto de Bessa Leite. Ainda assim, o indivíduo que estava acompanhado pela namorada fugiu a pé, mas ambos acabaram por ser detidos pelos agentes da Esquadra de Investigação da Primeira Divisão do Porto, pouco depois das 14 horas.

Ainda pelo que foi possível apurar, o indivíduo é suspeito de inúmeros furtos de catalisadores no Grande Porto e era procurado pelas autoridades por causa destes crimes.