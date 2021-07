"Rei dos frangos" guardava fortuna em saco do Pingo Doce

Alexandre Panda Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

Partilhar

José António dos Santos, o amigo e sócio de Luís Filipe Vieira, conhecido como o "Rei dos Frangos", guardava cerca de 200 mil euros num saco de plástico de compras do Pingo Doce. O dinheiro foi detetado aquando das buscas, da Operação "Cartão Vermelho" na sociedade Avibom, em Torres Vedras, onde foram encontrados mais de 1,1 milhões de euros, em dinheiro vivo.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, as buscas a uma das empresas do empresário que a investigação suspeita de ser o financiador oculto de Luís Filipe Vieira, permitiram detetar uma autêntica fortuna, em notas.

Dentro de uma caixa, guardada na secretária de José António dos Santos, os investigadores encontraram perto de 110 mil euros e numa mala outros 400 mil.

Num saco com a inscrição "Museu do Hospital das Caldas", o Rei dos Frangos tinha 130 mil euros, além de 20 mil que estavam num outro saco, ostentando a marca "Grupo Valouro".

Perto, estava o saco de compras do Pingo Doce onde José António dos Santos guardava cerca de 200 mil euros.

Tal como Luís Filipe Vieira, o empresário de 80 anos, está indiciado por burla, fraude fiscal, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e abuso de informação, este crime relativo a alegada tentativa de golpe com as ações da Benfica SAD.

O Rei dos Frangos foi devolvido à liberdade por Carlos Alexandre no domingo, com a obrigação de prestar uma caução de 2 milhões de euros.