"Rei dos catalisadores" de novo detido pela PSP no bairro do Cerco

Reis Pinto Hoje às 11:38

A PSP voltou a deter, no Porto, o "Rei dos Catalisadores", um mecânico que foi alvo de uma perseguição policial no dia 25 de maio, que terminou na VCI após ter circulado em contramão e ter tido um acidente. Desta feita, estava no Bairro do Cerco, no interior de uma viatura furtada momentos antes, onde estavam diversas ferramentas e um catalisador roubado.

A detenção ocorreu na passada sexta-feira, cerca das 8.30 horas, quando agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 3.ª Divisão, "no âmbito do combate ao crime de furto de viatura e furto no interior de viatura, no decurso de diligências policiais desenvolvidas junto do referido aglomerado habitacional", intercetaram um carro que havia sido furtado momentos antes, no interior do qual estava o homem, mecânico de 30 anos residente em Leça do Balio.

Em comunicado divulgado este domingo, a PSP refere que no veículo recuperado estavam diversas ferramentas, assim como gazuas e um catalisador, artigos que foram apreendidos.

"De salientar que o suspeito já foi detido por diversas vezes por esta Polícia pela prática de crimes contra o património, nomeadamente furto e uso de viatura bem como furto no interior de veículos (de que se releva o furto de catalisadores de automóveis). A última detenção ocorreu no passado dia 25 de maio, junto da VCI", sublinhou a PSP.