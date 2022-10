"Rei dos Catalisadores" em contramão atropela ciclista na Circunvalação

Reis Pinto Hoje às 09:13, atualizado às 09:24 Facebook

Vítor Macedo, conhecido por "Reis dos Catalisadores" pelos diversos furtos a que está associado, atropelou um ciclista, neste sábado de manhã, quando seguia em contramão num carro furtado, junto ao Hospital da CUF, na Circunvalação, Porto.

Intercetado pela PSP, o "Rei dos Catalisadores" foi detido pela PSP pela nona vez desde maio. O ciclista atropelado sofreu uma fratura da clavícula.

Ontem mesmo, sexta-feira, o suspeito foi libertado pelas autoridades, após ter sido detido pela GNR, na sequência de um mandado de detenção.

Suspeito foi detido com a namorada Foto: Tiago Rodrigues Alves/JN

Segundo o JN apurou, o "rei dos catalisadores" foi abordado, quinta-feira, numa viatura, no parque de estacionamento do outlet de Vila do Conde, em Modivas. Foi detido juntamente com outro indivíduo que se encontrava no mesmo veículo e que estava na posse de estupefacientes.

A 26 de setembro, Vítor tinha sido apanhado pela PSP junto ao Bairro da Pasteleira Nova, no Porto. Tal como já havia acontecido anteriormente, voltou a sair em liberdade após ser ouvido em tribunal.

Suspeito de, pelo menos, 70 assaltos, Vítor Macedo, 30 anos, foi apanhado pelas autoridades três vezes só em junho último. Seria sempre libertado. A primeira detenção do "rei dos catalisadores" aconteceu a 25 de maio, após ter provocado um acidente quando circulava em marcha-atrás na VCI, no Porto, para fugir à PSP. Foi detetado a furtar um catalisador, em flagrante delito, por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Porto, na zona do Pinheiro Manso.