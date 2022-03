Responsável de casa de acolhimento gastou 58 mil euros com cartões de crédito de utente

A responsável de uma casa de acolhimento de idosos em Arcos de Valdevez é suspeita de comprar um automóvel, vestuário, eletrodomésticos e um telemóvel, com dinheiro de uma utente.

A mulher de 52 anos terá utilizado cartões de crédito de uma idosa com 78, que estava sob sua responsabilidade, para fazer compras, tendo gasto no total cerca de 58 mil euros

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso foi investigado durante dois meses e a mulher já foi constituída arguida por "abuso de confiança e burla".

"Os militares da Guarda apuraram que a mulher, no âmbito das suas funções, numa casa de acolhimento para idosos, teve acesso a cartões de crédito da vítima, uma idosa de 78 anos, sendo alegadamente responsável por um prejuízo no valor de cerca de 58 mil euros, através da utilização dos seus cartões para adquirir bens de forma indevida", informou este domingo aquele comando através de comunicado.

Refere também que, na sequência de buscas, foi feita apreensão de "diversas provas documentais, bem como de outros objetos que terão sido adquiridos na sequência dos crimes praticados". Foram apreendidos "uma viatura, vários artigos têxteis e outros objetos de decoração, eletrodomésticos e um telemóvel" e a suspeita foi constituída arguida. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Arcos de Valdevez e da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Arcos de Valdevez, e com o apoio da Segurança Social de Arcos de Valdevez.