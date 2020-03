Rosa Grilo condenada a pena máxima por matar o marido

João Sousa e Rita Salcedas Hoje às 18:10, atualizado às 18:56 Facebook

Rosa Grilo, acusada da coautoria do homicídio de Luís Grilo, foi condenada a 25 anos de prisão, depois de o Tribunal de Loures ter dado como provado que matou o marido. O amante, António Joaquim, acusado do mesmo crime, foi absolvido.

Rosa Grilo, em prisão preventiva desde setembro de 2018, foi condenada a 24 anos de prisão por homicídio, 1 ano e 10 meses por profanação de cadáver e 18 meses por posse de arma proibida. Terá ainda de pagar uma indemnização no valor de 42 mil euros ao filho, por danos não patrimoniais e fica inapta a receber a herança do marido. Na leitura da sentença, a juíza destacou uma "frieza de ânimo" demonstrada pela arguida e considerou "inverosímil" a versão apresentada sobre assaltantes angolanos.

António Joaquim, em liberdade desde dezembro, foi condenado a dois anos de prisão por posse de arma proibida, com pena suspensa, tendo sido absolvido de todas as outras acusações. A coleção de armas do arguido fica agora sob a tutela do Estado. Sobre a eventual participação no homicídio de Luís Grilo, "fica instalada a dúvida", disse a juíza.

Ambos os arguidos estavam acusados do homicídio de Luís Grilo, em julho de 2018, na sua casa nas Cachoeiras, em Vila Franca de Xira. Na acusação, o Ministério Público atribuía a autoria do disparo a António Joaquim, na presença da amante, no momento em que a vítima dormia. O crime terá sido cometido para ambos poderem assumir a relação amorosa e beneficiarem dos bens de Luís - 500 mil euros em indemnizações de vários seguros e outros montantes depositados em contas bancárias, além da habitação.

Nas alegações finais, em novembro passado, o procurador do Ministério Público Raul Farias tinha pedido a condenação dos arguidos a penas de prisão superiores a 20 anos, enquanto as defesas pediram a absolvição, apontando falhas à investigação da Polícia Judiciária.

A leitura do acórdão tinha sido adiada a 10 de janeiro, data em que o tribunal de júri (além de três juízes, foram escolhidos quatro cidadãos - jurados) procedeu à "alteração não substancial" de factos constantes da acusação do Ministério Público, e os advogados dos arguidos pediram 15 dias para se pronunciarem.