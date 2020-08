Rui Pinto sai de prisão domiciliária

JN Hoje às 17:18 Facebook

O criador do Football Leaks vai sair esta sexta-feira da situação de prisão domiciliária em que se encontrava desde abril, confirmou o JN. Rui Pinto já está na companhia dos advogados, esperando-se a sua libertação a qualquer momento.

A decisão acontece na sequência da colaboração de Rui Pinto com a Polícia Judiciária, no âmbito de vários processos de criminalidade económico-financeira.

Segundo o despacho judicial a que o JN teve acesso, Rui Pinto ficará sujeito a termo de identidade e residência e a apresentações periódicas semanais.

O documento cita o diretor do DCIAP que confirma que o arguido "tem demonstrado uma disponibilidade total e espontânea para o apuramento da verdade, respondendo, cabalmente, a todas as questões que lhe são colocadas".

A decisão não foi apoiada pela magistrada do Ministério Público que defendia a manutenção da prisão domiciliária e a proibição de aceder à internet e a dispositivos

Desbloqueou "todos os códigos de acesso"

A "inversão da postura" do arguido e principalmente o desbloqueamento dos códigos de acesso "de todos" os discos rígidos e a vontade em ir mais além na colaboração noutras investigações em curso foram argumentos suficientes para "diminuir consideravelmente as exigências cautelares" e para a juíza do julgamento revogar a medida de coação de permanência da habitação decretada em abril.