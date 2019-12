Sede do Boavista alvo de buscas

Alexandre Panda Hoje às 09:57 Facebook

Cerca de 80 elementos da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária realizaram, esta quarta-feira, buscas nas instalações da SAD do Boavista, no Porto, e em mais 12 outros locais. Estão em causa crimes de fraude fiscal e branqueamento.

Segundo apurou o JN, estão em causa estão suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, estando já identificada uma vantagem patrimonial "de milhões de euros". Ainda não há arguidos constituídos.

Um comunicado da PJ, emitido ao final desta manhã, avança que "foram levadas a cabo dez buscas domiciliárias e três buscas não domiciliárias (que incluíram dois escritórios de advogados, duas sociedades anónimas desportivas e dois cofres bancários)", nos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães e Aveiro.

Em causa está a "não entrega da prestação tributária devida, e a sua subsequente ocultação através do desenvolvimento de atividade empresarial relacionada com a realização e gestão de eventos desportivos". Para tal, recorreram a "aconselhamento jurídico e técnico especializado".

Os suspeitos envolvidos serviam-se de diferentes ferramentas, entre os quais a utilização de faturação falsa emitida por empresas nacionais e estrangeiras e a ocultação de proveitos.

Para o branqueamento, compravam bens móveis e imóveis por sociedades exclusivamente constituídas para o efeito e investiam em organizações desportivas, com conluio de agentes desportivos.

Fonte da SAD garante ao JN que o clube está a colaborar com as autoridades para para que tudo fique esclarecido o mais rapidamente possível. A SAD também adianta que ninguém dos quadros do Boavista foi alvo de buscas domiciliárias.