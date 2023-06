SEF faz buscas em casa do presidente da Assembleia-Geral da Liga de clubes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:24 Facebook

O presidente da Assembleia-Geral da Liga de clubes de futebol, Mário Costa, está a ser alvo de buscas levadas a cabo por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Também uma academia de futebol, localizada em Riba d'Ave é um dos alvos da operação em curso e que investiga crimes relacionados com o tráfico de seres humanos.

Mário Costa já foi constituído arguido pelo Ministério Público por ser suspeito de estar ligado a negócios ilegais com jovens jogadores de futebol oriundos do extremo-oriente e da América do Sul.

Ao final da manhã desta segunda-feira, o próprio SEF confirmou que "está a decorrer uma operação, na zona do Grande Porto, para cumprimento de vários mandados de busca". "O SEF não pode, para já, adiantar qualquer outro tipo de informação, dado que o processo se encontra em segredo de justiça. A seu tempo, serão divulgados mais detalhes.", lê-se, ainda, no comunicado.

Na operação em curso foi empenhado "um efetivo de 50 elementos".

Entretanto, também a Liga de clubes reagiu à busca à casa de Mário Costa. "Surpreendida pelas notícias veiculadas que envolvem o presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, a Liga Portugal informa que, embora os factos relatados em nada estejam relacionados com cargo exercido pelo Dr. Mário Costa na Liga Portugal, está a acompanhar a evolução das diligências".

O organismo liderado por Pedro Proença refere que aguarda "por mais dados - respeitando sempre o princípio da presunção de inocência e defendendo também de forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição - para uma avaliação mais concreta da situação".

Mário Costa tomou posse como presidente da Assembleia Geral da Liga em 2016, numa eleição intercalar provocada pela saída de José Mendes. Na ocasião, foi eleito com 34 votos, correspondentes a 12 emblemas do primeiro escalão e dez da II Liga.