Seis anos de prisão efetiva para GNR que agrediu imigrantes

Rúben Candeias, militar da GNR do posto de Vila Nova de Milfontes, foi condenado, esta terça-feira, a seis anos de prisão efetiva, no caso de maus-tratos a imigrantes, decidiu o coletivo de juízes do tribunal de Beja.

Candeias estava acusado de cinco crimes de ofensa à integridade física, quatro de abuso de poder e um de sequestro. Os restantes militares - Nelson Lima, Diogo Ribeiro, Nuno Andrade, Carlos Figueiredo, Paulo Cunha (todos acusados por crimes de abuso de poder e ofensas à integridade física) e João Lopes (acusado também de sequestro) - foram condenados a penas suspensas de prisão.

Nas alegações finais do julgamento, ainda em dezembro, o magistrado do Ministério Público tinha sustentado durante seis minutos que "todos os militares devem ser condenados pelos crimes de que vêm acusados, face à sua gravidade e às necessidades de prevenção geral de segurança dos cidadãos", lembrando ainda que três dos arguidos "já foram condenados pelo mesmo tipo de crimes".

O procurador do MP justificou que "uma imagem vale mais do que mil palavras", referindo-se aos vídeos exibidos no tribunal e extraídos dos telemóveis de alguns dos arguidos, onde se viam estes a maltratar os imigrantes. "Nenhum dos arguidos assumiu o que quer que fosse e os que falaram trouxeram um conceito de brincadeira", lembrou.