Seixas da Costa condenado por difamar Sérgio Conceição

T.R.A. Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O embaixador Francisco Seixas da Costa foi condenado pelo Tribunal do Porto do crime de difamação agravada e terá de pagar uma multa de 2200 euros e uma indemnização civil por danos de seis mil euros. Em março de 2019, numa publicação no Twitter, tinha chamado "javardo" a Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto sentiu-se insultado com a qualificação usada pelo diplomata e apresentou queixa. O Ministério Público (MP) deu-lhe razão e decidiu acusar o embaixador. O caso foi a julgamento no Tribunal do Bolhão, no Porto, que concordou com o queixoso.

No final da sessão desta segunda-feira, o advogado revelou que Sérgio Conceição ficou "satisfeito" com o resultado e deu instruções para que o valor da indemnização seja doado a uma instituição social da cidade do Porto.

PUB

Nas alegações finais, no início do mês, o MP havia pedido a condenação de Seixas da Costa, considerando que deve ser garantida "uma tutela mínima essencial do direito à honra", salientando que a utilização da expressão "javardo" foi provada e contextualizadas as consequências sentidas pelo treinador.

O representante legal de Sérgio Conceição, considerou que o diplomata ultrapassara os limites da liberdade de expressão com a intenção de "diminuir" o seu cliente, colocando-o "como um homem das cavernas, um ser humano sujo, primitivo e um animal, que é aquilo que é um javardo".

Já Magalhães e Silva, advogado de Seixas da Costa, admitiu que a publicação lançava "achas na fogueira do universo das redes sociais e das massas associativas dos clubes". Todavia, frisara que, o entendimento comum, é que "javardo" é um sinónimo de "grosseiro ou mal-educado" e explicou que, "se houver uma base factual mínima no juízo de valor, por mais ofensivos que sejam os termos", não há um ultrapassar de limites.

Publicação após Braga - F. C. Porto de 2019

O caso teve origem numa publicação na rede social Twitter a 31 de março de 2019, no dia seguinte à vitória do F. C. Porto ao Sporting de Braga. "Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador! Mas é - sejamos claros! - um javardo. Não vale a pena estar com eufemismos. Aqueles adeptos do FC Porto que se reveem no seu estilo são isso mesmo - uns javardos. Como o são os adeptos do (meu) Sporting que gostam do Bruno de Carvalho [à data presidente dos 'leões']", escreveu então Seixas da Costa.

Ainda antes do início de julgamento, a juíza havia tentado um acordo entre as partes, mas a conciliação não foi possível. Sérgio Conceição exigia um "pedido de desculpas". Seixas da Costa admitia reconhecer que se tinha excedido e que lamentava a mágoa causada, mas não pedir de desculpas.