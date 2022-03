Sindicato exige que polícias sejam apoiados na compra de combustível

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Para o SINAPOL, já há agentes sem dinheiro para ir trabalhar. Se nada for feito, diz sindicalista, segurança pública fica em causa.

O Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) alega que a segurança pública poderá ser posta em causa se o Governo não atribuir uma ajuda financeira que compense os agentes pela subida do preço dos combustíveis. Em alternativa, aceita que a Direção Nacional da PSP recolha os polícias para os levar ao local de trabalho. Segundo este sindicato, já há polícias que, este mês, gastaram todo o orçamento para transportes e não dispõem de dinheiro para mais deslocações.

É o caso de um polícia que, com residência em Oeiras, percorre diariamente cerca de 60 quilómetros para ir e regressar de Moscavide, onde trabalha. Com um ordenado a rondar os mil euros, este agente gastava 180 euros por mês para atestar o depósito do seu carro, mas, após a escalada do preço dos combustíveis, já investiu 350 euros em gasolina que não chegará até ao próximo dia 31.

Também um polícia que faz 80 quilómetros por dia para chegar ao comando de Castelo Branco não terá capacidade financeira para atestar o depósito com gasolina, que lhe permita efetuar todas as viagens entre casa e trabalho, até ao final do mês. E também não pode recorrer a transportes públicos, porque na aldeia onde mora não passam comboios, autocarros e muito menos o metro.

"O SINAPOL tem recebido, nos últimos dias, vários contactos de elementos policiais, a informar que estão a esgotar a sua capacidade financeira para fazer face à necessidade de abastecer as suas viaturas particulares", lê-se num comunicado.

Este sindicato lembra que os polícias "têm direito mensalmente a um título de transporte público (passe social)", mas salienta que "uma vasta maioria dos polícias está impossibilitada de o usar, seja por questões de horários de funcionamento dos ditos transportes públicos", seja porque, na maioria do país "não existe uma rede de transportes públicos eficaz e que garanta a sua utilização durante as 24 horas do dia".

Solução imediata

PUB

Alegando que os elementos da PSP não dispõem de alternativa ao carro, o SINAPOL frisa que está-se "perante o risco eminente destes não se conseguirem deslocar para as respetivas esquadras ou unidades policiais, devido à falta de capacidade financeira para abastecer as suas viaturas". Assim sendo, o SINAPOL sustenta que "deverá o Governo e a Direção Nacional da PSP compensar monetariamente os elementos policiais, no sentido de os auxiliar com as despesas de combustível". "Ou então, podemos voltar a outros tempos, quando viaturas da PSP recolhiam os elementos policiais em locais pré-determinados e os faziam transportar às suas unidades", acrescenta.

Seja qual for a solução, refere o sindicato presidido por Armando Ferreira, uma medida terá de se tomar "urgentemente, porque se nada for feito no imediato existe a forte probabilidade de alguns elementos policiais não terem a capacidade de comparecerem ao trabalho". E, se tal acontecer, "comprometerá a segurança pública".

"É mais do que justo o Governo atribuir uma compensação remuneratória aos polícias, especialmente numa altura como esta", garante Armando Ferreira.