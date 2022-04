Supremo pede a juízes em guerra há anos que "refreiem" os seus "ímpetos"

Presidente de secção criminal do Tribunal da Relação de Porto foi absolvido de difamar colega de profissão, apesar de, para os conselheiros, o seu comportamento ter sido "socialmente reprovável e eticamente censurável".

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) absolveu, esta sexta-feira, o juiz desembargador Francisco Marcolino de Jesus, presidente da 1.ª secção criminal do Tribunal da Relação do Porto, de ter difamado no Facebook e numa queixa-crime contra incertos a juíza de direito Paula Sá, atualmente em funções no Tribunal de Guimarães. A decisão, passível de recurso, é a mais recente numa guerra que os magistrados mantêm há mais de uma década nos tribunais e na esfera disciplinar.

Na leitura do acórdão, a relatora da decisão, Teresa Féria, admitiu que os atos em causa podem ser "socialmente reprováveis e eticamente censuráveis". Mas ressalvou que não cumprem os critérios legais para serem considerados difamação. E apelou ao arguido e a Paula Sá que "refreiem" os seu "ímpetos".