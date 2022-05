Suspeito de homicídio na festa do título fica em preventiva

Alexandre Panda Hoje às 19:25 Facebook

Renato Gonçalves, o jovem de 19 anos que esfaqueou mortalmente Igor Silva na festa do título de campeão nacional do F. C. Porto foi colocado em prisão preventiva no final de tarde desta terça-feira.

A decisão foi tomada há poucos minutos pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde Renato foi interrogado por um magistrado durante a tarde.

Na origem do crime estão violentos desentendimentos entre Renato e Igor, que começaram numa discoteca da zona da Lapa, no Porto, em janeiro. Já na semana passada, no recinto do Queimódromo os dois homens voltaram a cruzar-se e gerou-se uma nova discussão. Igor terá agredido Renato e maltratado a namorada deste.

A contenda subiu de tom e envolveu vários familiares de Renato, filho do conhecido adepto do F.C. Porto, Marco Gonçalves "Orelhas". Houve novas agressões no Estádio da Luz e mais tarde nas imediações do Dragão.

Homenagem a Igor

"Na ocasião, um grupo de indivíduos, de entre os quais o arguido, perseguiu a vítima, alcançando e agredindo a mesma com murros e pontapés. Dada a intervenção de alguns populares, que foram igualmente agredidos, a vítima logrou afastar-se do local, vindo a ser surpreendida pelo arguido, o qual, munido de uma arma branca de dimensões significativas, a atingiu repetidamente e com extrema violência, provocando-lhe a morte", precisou a PJ.

Desde aquela noite que Renato e o pai não regressaram a casa, sem porém, saírem da zona do Porto. Renato que já tinha sido localizado pela PJ, acabou por se entregar, perto da casa de um tio, onde estava refugiado.