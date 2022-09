Suspeitos de ataque à família Conceição têm antecedentes por roubos

PSP identificou dois dos agressores que pertencem a uma das claques do F. C. Porto. Estariam em fúria com a derrota na Liga dos Campeões.

São dois membros de uma claque do F. C. do Porto e têm ficha policial por pequenos crimes. Os principais autores do ataque ao carro onde viajava a família de Sérgio Conceição foram identificados pela PSP, que ainda está a efetuar diligências para chegar à identidade de outros envolvidos. Ainda não foram constituídos arguidos.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o ataque foi perpetrado por um grupo de cinco ou seis indivíduos e dois já foram identificados. Serão aqueles que efetivamente apedrejaram o carro em que seguia Liliana Conceição, mulher do técnico, e os filhos Rodrigo (22 anos) e José (sete) e a namorada do mais velho.