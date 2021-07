Alexandre Panda e Delfim Machado Hoje às 14:41 Facebook

"Toni do Penha" admitiu que teve um encontro com a vítima no local do crime a 8 de janeiro, mas diz que ele caiu ao rio quando fugia.

Os dois suspeitos de terem assassinado Fernando "Conde", empresário de Guimarães, a 8 de janeiro do ano passado, foram apanhados em escutas e localizações celulares no local do crime, na noite em que tudo aconteceu. "Toni do Penha" admitiu ter lá estado, mas assegura que a vítima caiu ao rio ao tentar fugir.