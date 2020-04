Tem Covid-19 e andava a passear. Foi detido na Póvoa

Ana Trocado Marques Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Passava os dias na padaria e no café e andava na rua como se nada fosse. Tem Covid-19 e foi detido, este domingo, na Póvoa de Varzim, por violação grave do dever de confinamento.

O homem, de 43 anos, é residente em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim, e vive com a mãe, uma idosa de 70 anos, que não se sabe ainda se estará infetada.

Operário da construção civil, estava emigrado em França a trabalhar. Em meados de março regressou a Portugal com sintomas gripais. Tinha tosse, febre e mal-estar. Foi ao Hospital de S. João, no Porto, onde lhe foi feito o teste ao Covid-19. O indivíduo, com sintomatologia ligeira, foi mandado para casa em isolamento. O resultado do teste haveria de sair no dia seguinte: positivo.

O problema é que a Saúde nunca mais conseguiu contactar o homem. A PSP foi várias vezes à sua residência. A mãe dizia sempre "que tinha saído e não sabia para onde".

A polícia indagou junto dos vizinhos. Todos diziam o mesmo: o operário da construção civil passava os dias na rua, no café, na padaria, em passeios pela freguesia. Regressava a casa "sempre à noite, já tarde". Por ali, ninguém sabia que estava infetado.

Consciente da gravidade da situação, este domingo à hora do almoço, a PSP montou um cerco junto à casa do homem, próximo da praia da Fragosa.

Acabou por deter o indivíduo. À PSP, o homem alegou já não ter quaisquer sintomas, mas admitiu que, desde que fez o teste, tem andado na rua, não cumpriu o isolamento, nem utilizou quaisquer equipamentos de proteção. Sem saber que o filho estava infetado, a mãe, que vive com ele, nunca foi testada, nem tomou quaisquer medidas de proteção.

O indivíduo foi conduzido a casa, foi-lhe passada uma contraordenação e avisado do dever de isolamento total a que está sujeito, até que volte a ser submetido a novo teste, o que deverá acontecer já nos próximos dias.