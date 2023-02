Traficante apanhado em Bragança com droga no intestino

Um homem de 42 anos foi detido esta madrugada numa localidade próxima de Bragança por suspeita de tráfico de droga, numa operação da PSP.

Segundo uma fonte do comando de Bragança, o suspeito quando foi intercetado, tinha na sua posse estupefaciente, suspeitando-se ainda que pudesse ocultar mais produto no interior do corpo, designadamente no reto.

"Podendo estar em risco a integridade física do suspeito, foi o mesmo conduzido a unidade hospitalar, vindo a confirmar-se a presença de corpo estranho no seu intestino. Após procedimento médico, o suspeito expeliu uma bola compacta, envolta num preservativo, que continha mais material suspeito de ser estupefaciente" , informou a PSP.

O suspeito tinha em sua posse heroína suficiente para 92 doses individuais, cocaína suficiente para 117 doses e uma viatura.

O homem já havia sido detido a 7 de fevereiro do corrente ano pela prática do mesmo tipo de crime. Além de não ter cumprido as medidas de coação que lhe foram aplicadas nessa altura, persistiu na atividade criminosa.