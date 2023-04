Traficante raptado para devolver cocaína apreendida pela PJ

Hoje às 07:50 Facebook

Operacionais sérvios e brasileiros vieram a Portugal e agrediram, durante três dias, um empresário lisboeta. A vítima ia ser morta em Espanha.

Traficantes sérvios e brasileiros deslocaram-se a Portugal para raptar, agredir e, caso fosse necessário, matar um empresário português. Os dois cartéis, descritos como muito violentos, estavam convencidos de que o lisboeta tinha ficado com 221 quilos de cocaína, avaliada em mais de sete milhões de euros, que chegou a Portugal dissimulada em embalagens de café moído. A droga, no entanto, tinha sido apreendida pela Polícia Judiciária (PJ), que, em novembro do ano passado, deteve sete das oito pessoas que, este mês, foram acusadas de associação criminosa, tráfico de droga, rapto, sequestro e coação agravada.

O negócio foi celebrado em março do ano passado, com um cartel de sérvios a encomendar uma grande quantidade de cocaína a uma organização brasileira. Os sérvios contrataram ainda um empresário português, já com ligações ao tráfico de droga, para que este angariasse uma empresa que pudesse importar, sem levantar suspeitas, o café que esconderia a cocaína.