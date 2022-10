Três detidos por tráfico de droga em Mirandela e Felgueiras

Operação que envolve dezenas de militares da GNR começou esta madrugada e ainda decorre. Apreendida quantidade significativa de canábis.

Dois homens residentes no concelho de Mirandela (distrito de Bragança) e um outro residente no concelho de Felgueiras (distrito do Porto) foram detidos, esta manhã, pela GNR na sequência de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes, desencadeada no âmbito de uma investigação liderada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mirandela, que já durava há cerca de um ano.

Para além dos três detidos, a GNR apreendeu uma quantidade significativa de canábis, várias armas de fogo e dinheiro em numerário.

Ao que o JN apurou, esta operação começou, às seis da manhã, desta terça-feira, com dezenas de militares da GNR afetos a várias valências a dar cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e a dois mandados de detenção fora de flagrante delito e terá visado o desmantelamento de uma rede que se dedicava ao cultivo de canábis e ao seu tráfico (venda a revendedores).

Contactado o comandante da GNR de Mirandela, Hugo Torrado, limitou-se a confirmar os dados avançados, mas remete mais pormenores para um comunicado a ser emitido mais tarde, até porque a operação "ainda continua a decorrer no terreno", adiantou.